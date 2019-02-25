В Киеве патрульные обстреляли автомобиль из-за отказа остановиться (видео)

В результате стрельбы никто не пострадал.

В Голосеевском районе Киева 24 февраля в 22:40 полицейские остановили автомобиль КИА. Водитель отказался выходить из машины и начала убегать.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские сделали женщине несколько предупреждений, а затем открыли огонь из табельного оружия. Они выпустили 10 пуль, часть которых попала в машину. Однако женщину остановил только забор частного дома.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в декабре 2018 года сообщалось, что полиции Ривного пришлось стрелять в авто водителя, который убегал по встречке и пошел на таран.