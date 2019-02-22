В центре Днепра грузовик коммунальщиков насмерть сбил женщину (видео)
13:59, 22 февраля 2019Происшествия
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Из высокой кабины водитель не заметил женщину, которая решила перейти дорогу в последний момент.
Грузовик коммунальщиков насмерть сбил женщину возле площади Героев Майдана в Днепре.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Как сообщил полиции водитель, он остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов, а когда продолжил движение, почувствовал толчок. Из высокой кабины он не заметил женщину, которая решила перейти дорогу в последний момент.
Медики, прибывшие на место ДТП, лишь констатировали смерть.
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