В центре Днепра грузовик коммунальщиков насмерть сбил женщину (видео)

Из высокой кабины водитель не заметил женщину, которая решила перейти дорогу в последний момент.

Грузовик коммунальщиков насмерть сбил женщину возле площади Героев Майдана в Днепре. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеНеуправляемая фура с кирпичами перевернулся в центре Киева (фото, видео) Как сообщил полиции водитель, он остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов, а когда продолжил движение, почувствовал толчок. Из высокой кабины он не заметил женщину, которая решила перейти дорогу в последний момент. Медики, прибывшие на место ДТП, лишь констатировали смерть.

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