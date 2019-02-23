В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника и снимал эти издевательства на видео

В детстве обидчик и сам стал жертвой сексуального насилия со стороны отца.

В одном из украинских сел вчера 14-летний парень изнасиловал малолетнего мальчика, ученика шестого класса.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, свои действия подросток снимал на мобильный телефон.

"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад самого этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве мужчина поставлял педофилам мальчиков для интимных развлечений.