В Киеве станции метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрыты из-за "минирования"
13:25, 18 февраля 2019Общество
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Продолжается проверка станций "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" и пересадочного узла.
На месте работают правоохранители / фото УНИАН
В Киеве станции метро "Золотые ворота" и "Театральная" и пересадочный узел закрыты для пассажиров.
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Как говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook, станции "Золотые ворота" и "Театральная" и пересадочный узел между ними закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.
В метрополитене отметили, что продолжается проверка станций метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" и пересадочного узла между ними после сообщения о минировании. На месте работают правоохранители.
Ранее сегодня неизвестный "заминировал" станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и пересадочный узел между ними.
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