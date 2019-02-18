В Киеве станции метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрыты из-за "минирования"

Продолжается проверка станций "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" и пересадочного узла.

В Киеве станции метро "Золотые ворота" и "Театральная" и пересадочный узел закрыты для пассажиров.

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Как говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook, станции "Золотые ворота" и "Театральная" и пересадочный узел между ними закрыты из-за анонимного сообщения о минировании.

В метрополитене отметили, что продолжается проверка станций метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" и пересадочного узла между ними после сообщения о минировании. На месте работают правоохранители.

Ранее сегодня неизвестный "заминировал" станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" и пересадочный узел между ними.