Масштабное ДТП в Киеве - столкнулись семь автомобилей (видео)

В результате аварии пострадали 2 человека.

В понедельник, 18 февраля, в Киеве на Броварском проспекте произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей.

Об этом сообщает «Информатор».

На участке дороги столкнулись Daewoo Lanos, ВАЗ 2106, Suzuki Grand Vitara, ЗАЗ Forza, Hyundai, Honda Civic и еще один Lanos. В результате аварии пострадали 2 человека.

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Первая авария, в результате которой пострадали Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, случилась около 07:00. По словам участников ДТП, столкновение произошло из-за скользкой дороги. «Шестерка» двигалась в сторону станции метро «Левобережная». Lanos направлялся ей навстречу, но автомобиль занесло, в результате чего произошло столкновение. После удара «Жигуль» вернулся в свою полосу и вылетел с проезжей части.

Спустя несколько минут Suzuki также занесло на проезжей части, из-за чего автомобиль влетел в столб и выехал за пределы дороги. Сразу после этого Forza въехал боком во встречный Hyundai. Следом направлялся автомобиль Honda, водитель которого затормозил, чтобы избежать столкновения. Из-за этого водитель Civiс снизил скорость и сзади в него влетел еще один Lanos.

В результате аварии пострадал водитель Suzuki и пассажир последнего Lanos. Их госпитализировали в больницу. Из-за ДТП образовалась масштабная пробка. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажир такси сгорел заживо в результате жуткого ДТП.