В Киеве пассажир такси сгорел заживо в результате жуткого ДТП (фото, видео)

Водитель внедорожника на большой скорости влетел в такси, в результате чего машина загорелась. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

Ночью на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП. BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo Lanos .

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От удара Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри, сообщает "Информатор". BMW вылетел в кювет. Виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

Столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

BMW после аварии очутился в кювете. Правоохранители сообщили, что водитель сбежал с места аварии еще до приезда полиции. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера. Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.

Видео Информатор

Как сообщал УНИАН, 15 февраля возле города Каменка Черкасской области автомобиль Audi на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим кур. В результате столкновения водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, а автомобиль сильные механические повреждения.