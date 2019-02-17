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На Черниговщине женщина выбросила на мусорник новорожденного ребенка

14:37, 17 февраля 2019
Происшествия
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Тело ребенка было вложено в разорванный полиэтиленовый пакет / фото pixabay.com

Как сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области, 15 февраля в Нежинскую полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от городского полигона твердых бытовых отходов обнаружено тело новорожденного ребенка.

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На месте происшествия правоохранители установили, что тело ребенка вложено в разорванный полиэтиленовый пакет.

Полиция сразу начала поиски роженицы, которая избавилась от ребенка.

Правоохранители призывают граждан предоставить любую известную им информацию о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; женщинах, которые, будучи беременными, говорили о том, что ребенок нежелательный; женщинах на последних сроках беременности, которые уже несколько дней не выходят из дома на улицу.

Поиски женщины продолжаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ребенок#Черниговщина