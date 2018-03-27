В Николаеве пьяная горе-мать выбросила в реку 9-месячного младенца (фото)

Получивший переохлаждение мальчик сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Николаеве вчера, 26 марта, около 21.00 40-летняя женщина бросила с моста в реку собственного 9-месячного ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что прохожие обратили внимание на нетрезвую женщину, которая начала кричать, что бросила в реку своего ребенка. Они вызвали патрульных.

«Младенец не успело утонуть, поскольку его спас зимний комбинезон, но течением ребенка унесло от места падения. Полицейские начали поиски мальчика. Лейтенант полиции Андрей Белоус увидел в реке ребенка и позвал на помощь граждан, которые были на лодочной станции. Люди, быстро спустив лодку на воду, подплыли к ребенку, вынули из ледяной воды и передали полицейскому, который отнес младенца к карете скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Сейчас младенец находится в реанимации областной детской больницы. Медики борются за его жизнь и предоставляют всю необходимую помощь.

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Как сообщила правоохранителям родственница злоумышленницы, ранее женщина неоднократно выражала намерения выбросить своего ребенка из окна многоэтажки, или с моста. В день трагедии женщина поссорилась с мужем и осуществила свои намерения.

Следователи квалифицировали действия женщины, как покушение на убийство малолетнего (ч.2 ст.15 п.2, ч.2 ст.115 УК Украины). За совершенное преступление злоумышленнице может грозить наказание в виде пожизненного заключения.

По информации Управления охраны здоровья Николаевской областной государственной администрации, карета скорой помощи оперативно доставила ребенка с переохлаждением в городскую детскую больницу №2. В полночь ребенка перевели в реанимацию областной детской клинической больницы. Во время госпитализации температура девятимесячного ребенка составляла 33 градуса по Цельсию. В управлении здравоохранения уточнили, что, по состоянию на утро вторника, 27 марта, мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве мать порезала ножницами младенца и выбросила в мусорный контейнер.