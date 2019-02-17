В Киеве группа туристов из Грузии за ночь ограбила четырех человек (видео)
На улице Антоновича в Киеве задержали группу преступников, которые за ночь обокрали как минимум четырех человек. Злоумышленниками оказались четверо уроженцев Грузии, которые находились в Украине как туристы и проживали в хостеле.
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Как сообщает «Информатор», преступников задерживали пять патрульных автомобилей.
Автомобиль в котором ехали предполагаемые преступники, остановили по ориентировке около 4:30.
О кражах полиции буквально одновременно сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобали портмоне и ценные вещи.
Иностранцы рассказали, что на них напал молодой парень не славянской внешности. В это время другой мужчина «караулил» в машине и, когда удалось отобрать у иностранцев ценные вещи, злоумышленники быстро скрылись. Практически в это же время еще двое грузин ехали в такси и украли у водителя часы. Водитель не сразу заметил пропажу, а когда обнаружил, что часы исчезли, мужчины уже покинули автомобиль.
Автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а. Изначально на месте работали две машины патрульных. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей.
У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались «скинуть» украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.
При допросе на месте мужчины отрицали обвинения в их сторону и пытались флиртовать с девушками-полицейскими. У злоумышленников изъяли драгоценности, которые не принадлежали ни одному из заявителей, по этой причине правоохранители предположили, что мужчины обокрали еще кого-то.
На месте работали пять машин патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Злоумышленники задержаны.