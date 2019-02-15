На Харьковщине водитель легковушки влетел под поезд: мужчина погиб (фото)
В Харьковской области произошло столкновение электропоезда и легкового автомобиля.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
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По данным полиции, сообщение о том, что на железнодорожном переезде в поселке Буды Харьковского района произошла авария, поступило в полицию 15 февраля в 8:02.
По предварительным данным, водитель автомобиля не остановился на запрещающий светловой и звуковой сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение с электропоездом.
Вследствие аварии на месте погиб 74-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos.
Информация о событии зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.