В Казахстане задержали двух украинских правозащитников

Украинскому консулу удалось узнать о месте нахождения задержанного Явтушенка, но о том, где находится его коллега Волошина, пока не известно.

В Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.

Об этом сообщает правозащитная организация "Центр гражданских свобод" в Facebook.

Читайте такжеПравозащитники: Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя

"14 февраля около 17:15 по местному времени в Астане задержали украинку, правозащитницу Людмилу Волошину, которая находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, в номер отеля, в котором проживала Волошина, ворвались неизвестные, которые представились работниками миграционной полиции, но своих документов ей не показали. "С высокой вероятностью ее задержали работники Комитета национальной безопасности Казахстана. Людмила успела осуществить телефонный звонок, который был грубо прерван", - сообщили в организации и добавили, что она не выходит на связь.

Правозащитники связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана.

Кроме того, в организации отметили, что чуть позже по дороге в украинское консульство в Астане полицейские задержали второго наблюдателя правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Валерия Явтушенко вместе с его адвокатом Толегеном Шаиковым.

По данным правозащитников, консул Украины в Астане узнал, где находится Явтушенко, и выехал на место, однако место нахождения Волошиной до сих пор остается неизвестным.