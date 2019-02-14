В Казахстане похитили украинскую правозащитницу

Людмилу Волошину похитили в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане.

Сегодня, 14 февраля, в столице Казахстана Астане неизвестные, которые представились миграционной полицией, похитили гражданку Украины, наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Об этом сообщила правозащитница, волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко.

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«Людмилу Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане. Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности, - ред.)», - написала она.

По данным Панченко, похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

«Людмила Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным», - рассказала волонтер.

Отметим, что на задержание наблюдательницы уже официально отреагировала Итальянская Федерация по правам человека, которая требует немедленного освобождения члена международной наблюдательной миссии Людмилы Волошиной.