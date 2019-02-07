Страшная находка в центре Одессы: в квартире обнаружены мертвыми трое молодых мужчин

Квартира по улице Малой Арнаутской сдавалась в аренду одному из погибших. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

В квартире в центре Одессы обнаружены мертвыми трое молодых мужчин.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в одной из квартир дома по улице Малой Арнаутской 6 февраля мертвыми трое мужчин в возрасте 18 лет, 24 и 29 лет.

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Отмечается, что квартира сдавалась в аренду одному из погибших. Как предполагается, еще двое пришли к нему в гости. Накануне вечером владелица жилья обратилась в полицию с заявлением о том, что квартирант не открывает и на телефонные звонки не отвечает.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, после вскрытия двери обнаружили в кухне тела. Все трое погибших – граждане Украины.

Как отметили в главке, по предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

Сейчас Приморским отделом полиции расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области на территории домохозяйства обнаружен повешенным 7-летний мальчик.