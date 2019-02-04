СБУ в Житомирской области задержала двоих мужчин за незаконный сбыт похищенного из воинской части оружия

В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин за незаконный сбыт похищенного из воинской части оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

«Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые, по предварительной информации, они похитили в одной из воинских частей, дислоцированных на территории области. Покупателей мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов», - говорится в сообщении.

В пресс-группе отметили, что оба правонарушителя задержаны 3 февраля вечером возле города Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолета с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить 65 тысяч гривень. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.

Читайте такжеСБУ изъяла на Винниччине партию наркотиков на более 7 миллионов гривень

Во время санкционированных следственных действий из тайника, оборудованного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

В рамках уголовного производства, открытого сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Спецоперация по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками УСБУ в Житомирской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в г. Хмельницком, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.