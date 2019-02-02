В Одессе арестован виновник ДТП, в результате которого погибли два человека и 13 пострадали

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал водителя автомобиля BMW на еврономерах, который 31 января в Саратском районе столкнулся с маршруткой, в результате чего погибли два человека и еще 13 пострадали.

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Как передает корреспондент УНИАН, 36-летний подозреваемый, который также получил травмы в вышеназванном ДТП, был доставлен в суд спецтранспортом. В ходе заседания выяснилось, что мужчина ранее судим за кражу и угон мотоцикла, и в настоящее время находится на испытательном сроке. Водительских прав у него нет.

По мнению следствия, подозреваемый 31 января превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирском автобусом, следовавшим по маршруту Килия-Одесса. В результате сильного удара маршрутка перевернулась. На месте происшествия погибла 14-летняя девочка, еще одна пострадавшая пассажирка автобуса на следующий день умерла в больнице от травм, несовместимых с жизнью.

Сегодня суд принял решение поместить водителя иномарки в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Саратском районе Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибла 14-летняя жительница города Килия, 14 человек пострадали. Позже в больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП.

Столкновение маршрутного автобуса «Килия-Одесса» с легковым автомобилем BMW произошло на трассе Одесса-Рени.

Водитель легкового автомобиля BMW, в котором находилось еще три человека, получил тяжелые травмы.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

1 февраля глава Килийской ОТГ Павел Бойченко заявил, что водитель автомобиля BMW на еврономерах разыскивался полицией за совершение преступлений.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) ККУ.