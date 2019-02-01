Во Львове на голову пешеходу упала часть фасада - мужчина в больнице

По предварительной информации, у пострадавшего – ушибленная гематома лобно теменной области головы.

В историческом центре Львова сегодня на пешехода упала часть фасада здания, в результате чего он госпитализирован с травмой головы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, с дома на ул. Дорошенко, 14 упал элемент фасада, который травмировал пешехода. Мужчина доставлен в 8-ю больницу.

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«С дома, принадлежащего ОСМД на ул. Дорошенко, 14, вероятно упал элемента фасада. В результате падения травмирован пешеход. Место происшествия ограждено. Причины инцидента выясняет полиция», - сообщил председатель Галицкой райадминистрации Львова Андрей Зозуля.

По его словам, районная администрация выпишет предписание балансодержателю дома с требованием провести дополнительное обследование фасада здания на предмет выявления аварийных элементов, которые могут упасть.

Как сообщил координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, часть штукатурки с фасада дома упала на мужчину 50-ти лет.

«По предварительной информации, у пострадавшего – ушибленная гематома лобно теменной области головы», - написал Зинкевич.