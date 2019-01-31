В Николаевском морпорту произошел пожар (фото, видео)

Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента.

На территории морского порта Николаева около 12.30 произошел пожар.

Об этом сообщил инженер по пожарной безопасности предприятия, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

"Пожар на площади 20 кв. м локализован в 13.20, и в 13.42 ликвидировано. Всего от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Также тушение осуществляла служба пожарной безопасности объекта", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента. Информации о пострадавших нет.

Видео ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 28 января в Киеве масштабный пожар охватил завод.