В Николаевском морпорту произошел пожар (фото, видео)
15:34, 31 января 2019Происшествия
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Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента.
В морпорту Николаева произошел пожар / фото mk.dsns.gov.ua
На территории морского порта Николаева около 12.30 произошел пожар.
Об этом сообщил инженер по пожарной безопасности предприятия, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области.
фото mk.dsns.gov.ua
"Пожар на площади 20 кв. м локализован в 13.20, и в 13.42 ликвидировано. Всего от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Также тушение осуществляла служба пожарной безопасности объекта", - говорится в сообщении.
фото mk.dsns.gov.ua
Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента. Информации о пострадавших нет.
Видео ГСЧС
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