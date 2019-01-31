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В Николаевском морпорту произошел пожар (фото, видео)

15:34, 31 января 2019
Происшествия
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В морпорту Николаева произошел пожар / фото mk.dsns.gov.ua

Об этом сообщил инженер по пожарной безопасности предприятия, сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской области.

фото mk.dsns.gov.ua

"Пожар на площади 20 кв. м локализован в 13.20, и в 13.42 ликвидировано. Всего от ГСЧС привлекалось 7 единиц техники и 25 человек личного состава. Также тушение осуществляла служба пожарной безопасности объекта", - говорится в сообщении.

фото mk.dsns.gov.ua

Вероятной причиной пожара спасатели называют нарушение технологического регламента. Информации о пострадавших нет.

Видео ГСЧС

Как сообщал УНИАН, 28 января в Киеве масштабный пожар охватил завод.

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Теги: #пожар#Николаев