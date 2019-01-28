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В Киеве масштабный пожар охватил завод (фото, видео)

18:48, 28 января 2019
Происшествия
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Причины возгорания и обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие / ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, в результате пожара никто не пострадал.

ГСЧС

«Пожарные своевременно предотвратили дальнейшее распространение огня. В 17:36 пожар на площади 200 квадратных метров локализован, в 17:53 – ликвидирован», - говорится в сообщении.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, в Дарницком районе столицы на территории Киевского радиозавода произошел пожар в деревообрабатывающем цехе.

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Теги: #Киев#пожар