В Киеве масштабный пожар охватил завод (фото, видео)
18:48, 28 января 2019Происшествия
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Предварительно, обошлось без пострадавших. Точную причину пожара установит следствие.
Причины возгорания и обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие / ГСЧС
Столичные спасатели ликвидировали пожар на территории радиозавода в Дарницком районе столицы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, в результате пожара никто не пострадал.
ГСЧС
«Пожарные своевременно предотвратили дальнейшее распространение огня. В 17:36 пожар на площади 200 квадратных метров локализован, в 17:53 – ликвидирован», - говорится в сообщении.
Причины возгорания и обстоятельства происшествия будет устанавливать следствие.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, в Дарницком районе столицы на территории Киевского радиозавода произошел пожар в деревообрабатывающем цехе.
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