В Ривненской области перевернулся микроавтобус с 10 пассажирами, есть пострадавшие

Водитель по внешним признакам был трезвым, однако у него обещают отобрать образцы крови на предмет опьянения.

В Ривненской области в результате заноса перевернулся рейсовый микроавтобус с 10 пассажирами, трое пострадавших человек госпитализированы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин» на выезде из города Сарны.

«Водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz сообщением «Сарны - Рокитное» не учел дорожную обстановку и состояние покрытия, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием в кювет. В салоне маршрутки находилось 10 человек, трое из которых были доставлены в больницу, еще трем оказали медицинскую помощь на месте», - отмечает пресс-служба полиции.

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Как утверждают правоохранители, водитель по внешним признакам был трезвым, однако у него обещают отобрать образцы крови на предмет опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.