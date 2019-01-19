На Трассе здоровья в Одессе нашли повешенным мужчину

Предполагается, что мужчина покончил с собой.

Сегодня, 19 января, в курортной зоне Одессы в районе пляжа «Отрада», был обнаружен повешенный мужчина.

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Как сообщили УНИАН в региональном главке Национальной полиции, утром правоохранительные органы получили сообщение об обнаружении тела молодого человека на Трассе здоровья, в районе пляжа «Отрада». Погибшего увидели случайные прохожие. Он находился в сидячем положении - возле дерева, на его шее была затянута петля, другой конец веревки прикреплен к ветви.

По предварительным данным, пострадавшему 34 года.

Предполагается, что мужчина покончил с собой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. В настоящее время оперативно-следственная группа устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области повесилась мать детей, погибших при пожаре.