Причиной пожара троллейбуса в Тернополе стало короткое замыкание (фото)

Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Причиной пожара троллейбуса в Тернополе стало короткое замыкание.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, сегодня в 13.31 на номер экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре троллейбуса, возникшего на ул. Русская в центральной части города.

К месту происшествия немедленно отправились пожарно-спасательные подразделения Тернопольского гарнизона. В короткие сроки пожарные остановили распространение пламени, а уже в 13.49 полностью ликвидировали пожар.

Вероятная причина возгорания транспортного средства – короткое замыкание электросети. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Напомним, сегодня в центре Тернополя в послеобеденное время сгорел троллейбус.

Из-за сильного огня и работы пожарных было ограничено движение по главной ул. Русской, по которой ходит почти весь общественный транспорт. Следовательно, в центре возникли большие пробки.