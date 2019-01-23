В центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус (фото, видео)

По предварительной информации, человеческих жертв в результате пожара нет.

23 января 2019 года в центре Тернополя в послеобеденную пору сгорел троллейбус.

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Как передает корреспондент УНИАН, спасатели устанавливают причину пожара.

Из-за сильного огня и работы пожарных было ограничено движение по главной ул. Русской, по которой ходит почти весь общественный транспорт. Следовательно, в центре возникли большие пробки.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, в связи с пожаром троллейбуса движение транспортных средств было перекрыто от перекрестка улиц Б. Хмельницкого и Русской до бул. Шевченко. На месте патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения и осуществляли регулирование.

Огонь почти полностью уничтожил салон троллейбуса: в середине обгорели кресла, потрескались и повылетали окна.

По предварительной информации, человеческих жертв в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове из-за резкого торможения троллейбуса пострадали трое пассажиров.