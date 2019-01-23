цей матеріал доступний українською

В центре Тернополя посреди дня загорелся троллейбус (фото, видео)

15:09, 23 января 2019
Происшествия
98 0
Фото terminovo.te.ua, Тарас Ковальчук

Читайте такжеВ Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, спасатели устанавливают причину пожара.

Из-за сильного огня и работы пожарных было ограничено движение по главной ул. Русской, по которой ходит почти весь общественный транспорт. Следовательно, в центре возникли большие пробки.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, в связи с пожаром троллейбуса движение транспортных средств было перекрыто от перекрестка улиц Б. Хмельницкого и Русской до бул. Шевченко. На месте патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения и осуществляли регулирование.

Огонь почти полностью уничтожил салон троллейбуса: в середине обгорели кресла, потрескались и повылетали окна.

По предварительной информации, человеческих жертв в результате пожара нет.

Фото terminovo.te.ua, Тарас Ковальчук

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове из-за резкого торможения троллейбуса пострадали трое пассажиров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тернополь#троллейбус#пожежа