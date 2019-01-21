Взрыв на территории ресторана в Одессе был не случайным: сработало взрывное устройство

По предварительным данным, сработало устройство, эквивалент мощности которого порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте, но заряжено оно было, как предполагается, пиротехнической смесью или порохом.

В Одессе взрыв на территории ресторана «Арт-Шат» в Ванном переулке произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства.

Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, в 11.40 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что примерно в 11.25 произошел взрыв неустановленного устройства. На месте работают взрывотехники, опрашиваются свидетели.

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«Пострадал один человек, который получил касательное ранение руки», - сказал Головин.

По предварительным данным, сработало устройство, эквивалент мощности которого порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте, но заряжено оно было, как предполагается, пиротехнической смесью или порохом.

Как стало известно УНИАН, по этому же адресу в Ванном переулке зарегистрирована девелоперская компания «Odecom Development», которая специализируется на строительстве и проектировании объектов недвижимости.

По некоторым данным, в момент взрыва рядом проходили два человека, один из которых – представитель строительной компании. Травму получил его спутник. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Видео: Поліція Одещини

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районе Одессы на территории ресторана «Арт-Шат» произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.