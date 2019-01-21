В Одессе на территории ресторана прогремел взрыв (фото)

Пострадавший получил телесные повреждения в виде резаной раны предплечья. Медицинскую помощь получил на месте, от госпитализации отказался.

В Приморском районе Одессы в результате взрыва на территории ресторана «Арт-Шат» пострадал мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня около полудня в полицию поступила информация о том, что у ресторана в Ванном переулке прогремел взрыв.

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По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил телесные повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия в ресторане, расположенном в курортной зоне, устанавливаются.

По некоторым данным, сработало взрывное устройство в одной из беседок ресторана.