В Одессе на территории ресторана прогремел взрыв (фото)
13:25, 21 января 2019Происшествия
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Пострадавший получил телесные повреждения в виде резаной раны предплечья. Медицинскую помощь получил на месте, от госпитализации отказался.
В Одессе в результате взрыва на территории ресторана пострадал человек / фото facebook.com/gunp.odessa
В Приморском районе Одессы в результате взрыва на территории ресторана «Арт-Шат» пострадал мужчина.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня около полудня в полицию поступила информация о том, что у ресторана в Ванном переулке прогремел взрыв.
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По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил телесные повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался.
Сейчас причины и обстоятельства происшествия в ресторане, расположенном в курортной зоне, устанавливаются.
По некоторым данным, сработало взрывное устройство в одной из беседок ресторана.
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