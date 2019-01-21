В Киеве парень спрыгнул с моста Метро и выжил

Очевидцы видели, как парень перелазил через перила путепровода, после чего спрыгнул с него.

В воскресенье, 20 января, в Киеве мужчина спрыгнул с моста Метро из-за семейных проблем и выжил.

Об этом сообщает «Информатор».

Вызов на линию 102 поступил в 18:50. На съезде с моста в сторону Набережного шоссе, на ограждении моста, полицейские обнаружили мужскую куртку и следы обуви. Прибывшие на набережную спасатели, увидели, как мужчина вылезает из воды.

До приезда медиков мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, посадили в машину, чтоб он согрелся. В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон пострадавшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы долг отдал матери.

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Во время общения выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Свой поступок он объяснил семейными трудностями. Предварительно, именно ссора с матерью и девушкой стала причиной прыжка. К счастью, после осмотра медиков выяснилось, что мужчина не получил никаких травм. На место прибыли родственники пострадавшего и забрали его домой.