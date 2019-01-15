В Одессе в дендропарке Победы найден повешенным молодой мужчина

Случайные прохожие обнаружили местного жителя повешенным на дереве возле одного из парковых озер.

В Одессе в дендропарке Победы обнаружен повешенным 21-летний мужчина.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 21-летнего местного жителя обнаружили повешенным на дереве возле одного из парковых озер случайные прохожие вчера, 14 января.

«Очевидцы сообщили в полицию. Тело отправлено на экспертизу», - сообщили в главке.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. В частности, при нем обнаружена предсмертная записка. По данным полиции, еще одну записку (в электронном виде) незадолго до гибели мужчина отправил своему другу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).