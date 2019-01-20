В Сумской области раскрыли масштабную схему сбыта наркотиков

В ходе совместной операции правоохранители задержали трех человек, которые организовали и осуществляли сбыт наркотиков, а также провели 16 обысков.

В Сумской области раскрыта масштабная схема сбыта наркотического средства «метадон», в результате чего проведено 16 обысков и задержаны три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что схему сбыта наркотиков, которая действовала в городе Сумы и области, была раскрыта в рамках расследования уголовного производства прокуратурой области совместно с детективами следственного управления Главного управления Нацполиции в области, Сумским управлением внутренней безопасности ДВБ НП Украина, управлением противодействия наркотиков ГУ НП в области, при оперативном сопровождении спецподразделения «КОВД».

«В субботу, 19 января, во время проведения совместной операции правоохранительными органами задержаны три человека, которые организовали и осуществляли сбыт наркотиков. Сразу же по месту жительства задержанных и лиц, которым реализовывались указанные наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков», - говорится в сообщении.

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Во время обысков изъято вещество, внешне похожее на «метадон», большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тысяч гривен наличными.

Задержанных уведомили о подозрении по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств, добавили в прокуратуре.

Ранее УНИАН сообщал. что в Одессе полиция пресекла деятельность международной группы наркоторговцев, изъяты наркотики на 2 миллиона гривень.