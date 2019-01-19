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На Закарпатье почти 16 населенных пунктов остались без газа

18:01, 19 января 2019
Происшествия
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От газа отключены 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского района / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Вблизи с. Красное Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности. Из-за прекращения газоснабжения на участке в направлении от Чопа к Берегового без газа остаются 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского районов - всего 4 298 абонентов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады.

Напомним, 7 декабря 2018 года в Белой Церкви из-за аварии на газопроводе в домах исчезло теплоснабжения.

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Теги: #Закарпатье#газопровод