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На Киевщине в 5-этажном жилом доме произошел взрыв газа (фото)

10:45, 14 декабря 2018
Происшествия
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Проводится эвакуация жильцов дома / фото ГСЧС

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

Проводится эвакуация жильцов дома.

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Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.

На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут оказаться под завалами.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.

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Теги: #газ#взрыв#Киевщина