На Киевщине в 5-этажном жилом доме произошел взрыв газа (фото)
10:45, 14 декабря 2018Происшествия
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На месте работают медики, спасатели, наряды полиции, взрывотехники.
Проводится эвакуация жильцов дома / фото ГСЧС
В Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.
Проводится эвакуация жильцов дома.
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Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.
На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут оказаться под завалами.
Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.
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