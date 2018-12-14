На Киевщине в 5-этажном жилом доме произошел взрыв газа (фото)

На месте работают медики, спасатели, наряды полиции, взрывотехники.

В Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв газа.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей. На месте происшествия работают медики, спасатели, наряды полиции, специалисты-взрывотехники.

Проводится эвакуация жильцов дома.

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Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевской области поступило в 9.15.

На место происшествия направлена кинологическая служба для поиска людей, которые могут оказаться под завалами.

Полиция обеспечивает охрану общественного порядка от возможных проявлений мародерства.