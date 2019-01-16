Стало известно о состоянии офицера полиции, раненого в Харькове

Правоохранитель на искусственной вентиляции легких.

Офицер полиции, раненый сегодня утром на улице Краснодарской в Харькове, в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил замглавного врача Харьковской больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко, передает "Медиапорт".

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"В тяжелом [состоянии]. Но, к сожалению, подробно перечислить травмы я не смогу, в интересах следствия, которое ведется... Он на искусственной вентиляции легких, неадекватен", — сказал Козаченко, добавив, что операция продолжается, а характер травм может угрожать жизни.

Ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, который получил тяжелые ранения.