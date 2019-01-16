В Харькове стреляли в офицера Нацполиции, введен план "Сирена" (фото)

Сейчас пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

16 января утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, который получил тяжелые ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известно, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет", - написал он.

Злоумышленники скрылись с места преступления и, возможно, сейчас едут в Киев, сообщает "Информатор". Мужчины, которые стреляли в полицейского, якобы скрылись на автомобиле Daewoo Lanos синего цвета.

"К сожалению, правоохранителям пока неизвестны первые буквы номерного знака машины злоумышленников. Известно, что он заканчивается на 1012АА. Несмотря на то, что событие произошло в Харькове на улице Краснодольська, 171 а, у копов есть информация, что злоумышленники могут сейчас направляться в Киев. В Харькове и области ввели оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.

Ранее в Оболонском районе Киева по адресу проспект Степана Бандеры, 11а, мужчина украл товар из магазина «Эпицентр», после чего ранил ножом полицейского.