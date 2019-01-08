В ДТП в Ивано-Франковской области два человека погибли, 6 госпитализированы (фото)
На автодороге возле села Угринов Тысменицкого района Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает 8 января пресс-служба областной полиции.
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7 января столкнулись автомобили Geely и Mitsubishi.
"Пассажир автомобиля Geely погиб на месте происшествия. Позже в медучреждении погиб водитель Geely", – сообщили в полиции. Шестеро пострадавших госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением из-за погодных условий и "допустил столкновение с другим транспортным средством".
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.