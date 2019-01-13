Ликвидация пожара на химзаводе в Калуше: спасатели и медики рассказали подробности (видео)

Столб огня в 15 метров высотой и взрывы перепугали минувшей ночью жителей не только Калуша на Ивано-Франковщине, но и окрестных сел.

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Причина – пожар на олефиновом заводе, одном из крупнейших химических предприятий Украины. Те, кто там работал, знали: на предприятии есть еще и десятки тонн нефтепродуктов. К счастью, обошлось без жертв.

Загорелась площадка по производству этилена и пропилена. В социальных сетях распространяли паническую информацию о якобы опасным выбросе, перекрытии дорог, самолете из Киева.

Подняты пожарные части не только Калуша, но и половины области из 20 отделений и привлечением более ста человек. Спецтехники было столько, что спасателям не хватает воды. И хуже всего даже не огонь - все время существовала угроза новых взрывов.

"Сбить пламя - это означает, что газ, который находится в системах - пиролизный газ - может накапливаться в опасной концентрации и привести к взрывам", - рассказал и.о. руководителя ГСЧС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

В конце концов смогли перекрыть задвижки. Нужен был для этого подвиг - неизвестно, но газ в систему перестал поступать. Взрыв предотвратили. На утро утих и огонь. Чтобы потушить его, пожарным понадобилось почти 14 часов.

Предварительный вывод спасателей - разгерметизация трубопровода. Вероятно – причина в устаревших металлоконструкциях. Пять лет этот завод не работал, а возобновил работу позапрошлого лета.

"Хочу напомнить из курса химии знаменитый треугольник: для пожара нужен кислород, горючие материалы, источник возгорания. Это все совпало во времени и пространстве. Источником зажигания могла послужить искра", - сказал Игорь Оксентюк.

Пожар стала масштабным, в частности, и за то, что завод не оборудован автоматической системой оповещения - были потеряны драгоценные минуты.

"Если бы система работала автоматически, прошло бы охлаждение и не произошло бы взрыв. Пожар был бы, но не в таких масштабах", - рассказал и.о. руководителя ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Жителям Калуша и жителям близлежащих сел сейчас ничего не угрожает, успокаивают медики. Они уверяют: ничего вредного в воздух не попало.

"Были проведены лабораторные исследования на предмет содержания загрязняющих веществ, которые характерны для горения углеводородов, превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено", - заявил Юрий Здоровый, руководитель отдела Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины.

Руководство завода отказывается комментировать аварию. Олефиновый завод входит в объединение "Карпатнефтехим". Два года назад он сменил владельцев - российский "Лукойл" выставил на продажу контрольный пакет акций предприятия. Вроде его купили нидерландские бизнесмены.

В эти минуты на заводе охлаждают систему, потому что опасность повторного пожара остается.

Как сообщал УНИАН, 12 января в 21:08 в Калуше на ул. Промышленная, 4 на территории ООО "Карпатнефтехим" на открытой площадке в производственной установке произошло факельное горение пирогаза.