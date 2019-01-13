Пожар на химзаводе в Калуше: опасности для населения нет

Пострадавших в результате пожара на химзаводе также нет.

Опасности для населения из-за масштабного пожара на заводе «Карпатнефтехим» в городе Калуш Ивано-Франковской области нет.

Об этом заверила на своей странице в Facebook пресс-служба Калушского городского совета по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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«По информации диспетчера Калушского ГРО УГСЧС в Ивано-Франковской области, 13 января 2019 года в 10:44 пожар ликвидирован. Пожарные подразделения выехали из места ликвидации пожара. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет», - говорится в сообщении.

По данным комиссии, в результате пожара на химзаводе пострадавших нет.

«По состоянию на 11:00 13 января 2019 года главный врач сообщил, что ни одного пострадавшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало», - заверили в Калушском городском совете.

Как сообщал УНИАН, 12 января в 21:08 в Калуше на ул. Промышленная, 4 на территории ООО "Карпатнефтехим" на открытой площадке в производственной установке произошло факельное горение пирогаза.