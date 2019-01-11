На Донетчине двое братьев, вооруженных игрушечным пистолетом, ограбили компьютерный клуб

Пистолет, которым они угрожали сотрудникам заведения, оказался игрушечным.

В Славянске Донецкой области полиция задержала двух мужчин, которые ограбили компьютерный клуб, угрожая его сотрудникам игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию обратился охранник компьютерного клуба, который заявил, что в заведение ворвались двое неизвестных с закрытыми лицами.

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"Угрожая предметом, похожим на пистолет, они завладели деньгами в сумме 3950 грн. Далее нападавшие скрылись. Кассир, 19-летняя девушка, находилась в сильном стрессе. Она рассказала, что отдала злоумышленникам деньги", – сообщили в полиции.

Злоумышленниками оказались два брата – жители города Славянска 1995 и 1996 годов рождения. По словам задержанных, они пошли на ограбление, потому что нуждались в деньгах на оформление документов. Пистолет, которым они угрожали работникам заведения, оказался игрушечным.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой).