Бешенная скорость: полиция показала видео жуткого ДТП с восемью погибшими на Николаевщине

На видео видно, как автомобиль Mazda выезжает на встречную полосу на бешеной скорости.

Камера видеонаблюдения, расположенная в придорожном магазине на трассе "Днепр-Николаев", зафиксировала момент ДТП, в котором погибли восемь человек.

Видео опубликовала пресс-служба полиции Николаевской области.

На видео видно, как водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении г. Новый Буг, выехал на полосу встречного движения, совершая обгон микроавтобуса, и допустил столкновение с автомобилем Opel, в котором ехала семья с детьми.

Как сообщал УНИАН, в результате смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе "Днепр-Николаев", погибло восемь человек, среди которых семья с тремя детьми: 13-ти, 5-ти лет и 7 месяцев.