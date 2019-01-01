Бешенная скорость: полиция показала видео жуткого ДТП с восемью погибшими на Николаевщине
20:09, 01 января 2019Происшествия
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На видео видно, как автомобиль Mazda выезжает на встречную полосу на бешеной скорости.
Появилось видео жуткого ДТП на Николаевщине, в котором погибло 8 человек / фото mk.npu.gov.ua
Камера видеонаблюдения, расположенная в придорожном магазине на трассе "Днепр-Николаев", зафиксировала момент ДТП, в котором погибли восемь человек.
Видео опубликовала пресс-служба полиции Николаевской области.
На видео видно, как водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении г. Новый Буг, выехал на полосу встречного движения, совершая обгон микроавтобуса, и допустил столкновение с автомобилем Opel, в котором ехала семья с детьми.
Как сообщал УНИАН, в результате смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе "Днепр-Николаев", погибло восемь человек, среди которых семья с тремя детьми: 13-ти, 5-ти лет и 7 месяцев.
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