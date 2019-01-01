Погибла семья с 7-месячным младенцем: в полиции рассказали подробности жуткого ДТП на Николаевщине (видео)

В ДТП погибло 8 человек, среди них трое детей.

В результате смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе "Днепр-Николаев", погибла семья с тремя детьми, самому младшему из которых 7 месяцев.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Там отметили, что в автомобиле Mazda находилась супружеская пара из пгт Казанки. 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована.

В автомобиле Opel ехала семья с детьми - жители Казанковского района. 39-летний водитель и шестеро пассажиров авто: трое взрослых 33-х, 53-х, 55-ти лет и трое детей пяти, 13-ти лет и семимесячный младенец погибли. Еще одну пассажирку - девочку около 8 лет - в бессознательном состоянии доставили в больницу.

"Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - добавили в полиции.

Видео Полиция Николаевщины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 января, на автодороге Н-11 "Днепр - Николаев" на выезде из пгт Казанка произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra и Mazda-6. Opel ехал по трассе со стороны райцентра Казанки в направлении города Нового Буга. Водитель Opel не справился с управлением, автомобиль резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в Mazda, которая ехала во встречном направлении.