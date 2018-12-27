На Хмельнитчине священник бывшей УПЦ МП угрожает верующим из-за перехода к ПЦУ - митрополит

Община просит помощи СМИ.

В селе Доброгорща Хмельницкой области руководство бывшей УПЦ Московского патриархата угрожает местным верующим из-за перехода к Православной церкви Украины.

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота.

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"Утром все село в слезах - местный благочинный (руководитель - ред.) РПЦ Хмельницкого р-на телефонными звонками грубо шантажирует религиозную общину, которая перешла к Поместной Церкви. С его слов, озвученных верующими, в это воскресенье с "группой" поддержки приедет служить Мессу и покажет всем... и самостоятельную Украину, и самостоятельную Церковь, и кузькину мать заодно!", - написал он.

Местные верующие просят, чтобы средства массовой информации обратили внимание на эти заявления, а также внедрили видеофиксацию.

Напомним, приход Московского патриархата в селе Доброгорща Хмельницкой области решил присоединиться к Православной церкви Украины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.