Первый приход бывшей УПЦ МП на Хмельнитчине перешел в поместную церковь

Предстоятеля Православной церкви Украины избрали на Объединительном соборе 15 декабря.

Приход бывшей УПЦ МП в селе Доброгорща Хмельницкой области решил присоединиться к Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Об этом в Facebook сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, Хмельницкий район (Российская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым, в Хмельницкую епархию Православной Церкви Украины!!!

Большая радость - единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! Христос среди нас!", - отметил митрополит.

Как утверждает ТСН, приход в с. Доброгорща стал первой религиозной громадой бывшей УПЦ МП в Хмельницкой области, которая решила присоединиться к новообразованной поместной церкви.

22 декабря сообщалось, что на Львовщине первый приход бывшей УПЦ МП перешел к ПЦУ

Напомним, несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).