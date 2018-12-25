Первый приход бывшей УПЦ МП на Хмельнитчине перешел в поместную церковь
Приход бывшей УПЦ МП в селе Доброгорща Хмельницкой области решил присоединиться к Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Об этом в Facebook сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.
"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща, Хмельницкий район (Российская Православная Церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым, в Хмельницкую епархию Православной Церкви Украины!!!
Большая радость - единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Великого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! Христос среди нас!", - отметил митрополит.
Как утверждает ТСН, приход в с. Доброгорща стал первой религиозной громадой бывшей УПЦ МП в Хмельницкой области, которая решила присоединиться к новообразованной поместной церкви.
22 декабря сообщалось, что на Львовщине первый приход бывшей УПЦ МП перешел к ПЦУ
Напомним, несмотря на протесты Русской православной церкви и подконтрольного ей Московского патриархата, 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).