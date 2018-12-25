Под Киевом грузовик влетел в маршрутку, пострадали шесть человек (фото)

Одну женщину зажало в автобусе - до прибытия спасателей ее доставали водители автомобилей и другие пассажиры.

На Бориспольской трассе под Киевом грузовик въехал в маршрутку с пассажирами.

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Как сообщает ТСН, авария произошла на трассе в направлении Киева. Автобус отъезжал от остановки села Счастливое, когда в него врезался грузовой автомобиль.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Нескольким из них медицинскую помощь оказали на месте. Одну женщину зажало в автобусе - до прибытия спасателей ее доставали водители автомобилей и другие пассажиры. Пострадавшую забрала скорая.

Кроме маршрутки повреждения получили также несколько легковых авто.Сейчас из-за масштабной аварии на трассе образовалась крупная пробка.

Напомним, на автомобильной дороге Киев – Обухов Киевской области 22 декабря в 14:45 произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса.