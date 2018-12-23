Под Киевом столкнулись трактор и пассажирский автобус, есть пострадавшие
На автомобильной дороге Киев – Обухов в Киевской обл. 22 декабря в 14:45 произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек госпитализированы.
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"Срочно на место происшествия была направлена дежурная группа отряда аварийно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.
В дальнейшем все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи.
Ранее на Волыни перевернулся автобус.