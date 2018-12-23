Под Киевом столкнулись трактор и пассажирский автобус, есть пострадавшие

В результате ДТП на автомобильной дороге Киев – Обухов пострадали 7 человек - у них травмы лица и головы.

На автомобильной дороге Киев – Обухов в Киевской обл. 22 декабря в 14:45 произошло ДТП с участием трактора и маршрутного автобуса.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС. В результате дорожно-транспортного происшествия 7 человек госпитализированы.

Читайте такжеПод Одессой BMW врезался в гужевую повозку - один человек погиб (фото)

"Срочно на место происшествия была направлена дежурная группа отряда аварийно-спасательных работ. Прибыв на место, спасатели приступили к оказанию домедицинской помощи пострадавшим, которых на тот момент на месте происшествия осталось 7 человек с травмами лица и головы. Кроме того, фельдшер группы оказал экстренную медицинскую помощь пассажирке маршрутного автобуса, которая кроме травмы лица получила еще и травму ноги", - говорится в сообщении.

В дальнейшем все пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Ранее на Волыни перевернулся автобус.