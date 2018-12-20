В Херсоне спасатели достали семь домашних животных из огня (видео)

Спасатели вынесли из дома двух котиков, двух морских свинок, а также трех собачек.

В Днепровском районе Херсона по ул. Короленко вчера, 19 декабря, спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме и спасли семь домашних животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В 10:45 пожар локализовали, не допустив переброски огня на рядом расположенные другие жилые дома. Ликвидирован пожар в 12:30. В результате огнем уничтожены кровля и второй этаж дома на общей площади 160 кв. м.

Установлено, что на втором этаже частного дома хранилось большое количество легкогорючих строительных материалов, которые и поспособствовали такому стремительному горению.

Во время ликвидации пожара спасатели вынесли домашних животных, которые находились на первом этаже, а именно двух котиков, двух морских свинок, а также трех собачек, которых нашли под диваном.

Установлено, что в момент возникновения пожара дома никого не было, кроме спасенных домашних животных. О пожаре спасателям сообщили соседи.

Причина пожара устанавливается.