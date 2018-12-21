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В метро Киева полицейские избили женщин

16:53, 21 декабря 2018
Происшествия
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Заключение служебного расследования будет направлено в Государственное бюро расследований / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киев. Об инциденте проинформировано сотрудников управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия решения.

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"Для объективной проверки этой информации назначил служебное расследование. Эту информацию также передан Киевского управления внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Заключение служебного расследования будет направлено в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Ранее в центре Киева больная бешенством крыса покусала женщину.

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Теги: #полиция#Киев#метро