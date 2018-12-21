В метро Киева полицейские избили женщин

По факту сообщения об избиении женщин полицейскими метрополитена назначено служебное расследование.

Киевские правоохранители начали служебное расследование относительно избиения их коллегами женщин в киевском метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киев. Об инциденте проинформировано сотрудников управления внутренней безопасности, инспекции по личному составу. Материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия решения.

Читайте такжеВ Киеве на станции метро умерла 9-летняя девочка

"Для объективной проверки этой информации назначил служебное расследование. Эту информацию также передан Киевского управления внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Заключение служебного расследования будет направлено в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Ранее в центре Киева больная бешенством крыса покусала женщину.