Возвращалась в Киев после похорон: нардеп вместе с сыном попала в пьяное ДТП

Сысоенко утверждает, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии «Самопомощь» Ирина Сысоенко попала вместе с сыном в дорожно-транспортное происшествие.

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Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня похоронила бабушку, возвращалась в Киев, в машине с сыном. Со встречной полосы в нашу машину влетела машина, что привело к лобовому столкновению... сработали все подушки безопасности, серьезных травм не получила, но степень телесных повреждений определят позже», - написала она.

Сысоенко утверждает, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить... Спасибо Богу, что все живы, за вождение авто в нетрезвом состоянии, нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав», - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Владимир Парасюк спровоцировал ДТП во Львове – он не придерживался безопасной скорости и "поцеловал" припаркованный автомобиль. Инцидент произошел 9 декабря в 23:30 во Львове на улице Черновола, 65.