В Варшаве украинцы подрались с поляками – СМИ

Участники драки бросали друг в друга стеклянными бутылками.

На железнодорожной станции «Вильно» в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками, участники происшествия скрылись до прибытия правоохранителей.

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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на польское издание Fakt.pl.

По словам свидетелей, драка началась с небольшого конфликта нескольких поляков и украинцев. Впоследствии к конфликту подключились другие люди. Участники начали бросаться стеклянными бутылками.

В июле сообщалось, что во Львове польские «туристы» избили украинцев. Иностранцев задержали правоохранители.