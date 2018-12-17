В Варшаве украинцы подрались с поляками – СМИ
09:20, 17 декабря 2018Происшествия
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Участники драки бросали друг в друга стеклянными бутылками.
В Польше произошла масштабная драка с украинцами / Радио Польша
На железнодорожной станции «Вильно» в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками, участники происшествия скрылись до прибытия правоохранителей.
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Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на польское издание Fakt.pl.
По словам свидетелей, драка началась с небольшого конфликта нескольких поляков и украинцев. Впоследствии к конфликту подключились другие люди. Участники начали бросаться стеклянными бутылками.
В июле сообщалось, что во Львове польские «туристы» избили украинцев. Иностранцев задержали правоохранители.
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