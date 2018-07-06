Требовали «украинских курв» и устроили драку: во Львове польские «туристы» избили украинцев (фото)

10:24, 06 июля 2018
Происшествия
457 0
Во Львове задержали поляков, оскорблявших украинок и побивших украинцев / Facebook - Volodymyr Roman

Читайте такжеПольскому бизнесмену, бросившему на улице украинку с инсультом, грозит до трех лет тюрьмы (видео)

О конфликте сообщили свидетели инцидента в группе ГО"Варта1" в Facebook.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в свою очередь, сообщил, что поляков доставили в Галицкий райотдел полиции. На них писали заявление об избиении украинцев.

«Со слов пострадавших поляки требовали: украинских курв (с их слов), и когда им сделали замечание, то они еще и избили тех людей которые им сделали замечание, в настоящее время полиция задержала, все они на Мартовича, Галицкое ОП», - написал он в Facebook.

В марте сообщалось, что по результатам соцопроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения (CBOS), отношение поляков к украинцам хуже всего за последние 10 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поляки#Львів