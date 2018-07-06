Требовали «украинских курв» и устроили драку: во Львове польские «туристы» избили украинцев (фото)

Иностранцы вели себя неприлично, а потом бросились с кулаками на людей, которые сделали им замечание.

В центре Львова накануне, 5 июля, произошел конфликт между группой поляков и украинцами. Иностранцев задержали правоохранители.

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О конфликте сообщили свидетели инцидента в группе ГО"Варта1" в Facebook.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, в свою очередь, сообщил, что поляков доставили в Галицкий райотдел полиции. На них писали заявление об избиении украинцев.

«Со слов пострадавших поляки требовали: украинских курв (с их слов), и когда им сделали замечание, то они еще и избили тех людей которые им сделали замечание, в настоящее время полиция задержала, все они на Мартовича, Галицкое ОП», - написал он в Facebook.

В марте сообщалось, что по результатам соцопроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения (CBOS), отношение поляков к украинцам хуже всего за последние 10 лет.