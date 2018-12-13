В Киеве автомобиль въехал в школу (видео)
15:39, 13 декабря 2018Происшествия
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К счастью в результате инцидента никто не пострадал.
Автомобиль снес лишь ограждение / скриншот
В Киеве автомобиль «Шевроле» слетел с дороги, снес ограждение и въехал на территорию школы, остановившись вплотную у здания учебного заведения.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
К счастью, по данным паблика, в результате инцидента никто не пострадал.
ДТП в Киеве
Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за перепалки между пассажиром и водителем маршрутка врезалась в полицейское авто. Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что тот мешкался с оплатой проезда.
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