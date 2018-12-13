В Киеве автомобиль въехал в школу (видео)

К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве автомобиль «Шевроле» слетел с дороги, снес ограждение и въехал на территорию школы, остановившись вплотную у здания учебного заведения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

К счастью, по данным паблика, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Киеве из-за перепалки между пассажиром и водителем маршрутка врезалась в полицейское авто. Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что тот мешкался с оплатой проезда.