В Киеве из-за перепалки между пассажиром и водителем маршрутка врезалась в полицейское авто
12:23, 13 декабря 2018Происшествия
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Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что тот мешкался с оплатой проезда.
В Киеве маршрутка столкнулась с полицейским авто / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Драгоманова маршрутка с пассажирами столкнулась с полицейским микроавтобусом.
Причиной стала словесная перепалка между водителем маршрутке и ее пассажиром, сообщается в группе dtp.kiev.ua.
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Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что то мешкался с оплатой проезда.
"Естественно общественности это не понравилось, и началась словесная перепалка. В результате водитель совершает ДТП. Был толчек, и толчек в полицейскую машину", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине столкнулись военный грузовик и микроавтобус, пострадали 7 человек.
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