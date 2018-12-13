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В Киеве из-за перепалки между пассажиром и водителем маршрутка врезалась в полицейское авто

12:23, 13 декабря 2018
Происшествия
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В Киеве маршрутка столкнулась с полицейским авто / фото dtp.kiev.ua

Причиной стала словесная перепалка между водителем маршрутке и ее пассажиром, сообщается в группе dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что то мешкался с оплатой проезда.

"Естественно общественности это не понравилось, и началась словесная перепалка. В результате водитель совершает ДТП. Был толчек, и толчек в полицейскую машину", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине столкнулись военный грузовик и микроавтобус, пострадали 7 человек.

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Теги: #Киев#ДТП#маршрутка