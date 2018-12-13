В Киеве из-за перепалки между пассажиром и водителем маршрутка врезалась в полицейское авто

Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что тот мешкался с оплатой проезда.

В Киеве на улице Драгоманова маршрутка с пассажирами столкнулась с полицейским микроавтобусом.

Причиной стала словесная перепалка между водителем маршрутке и ее пассажиром, сообщается в группе dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель обозвал пассажира "тварью" за то, что то мешкался с оплатой проезда.

"Естественно общественности это не понравилось, и началась словесная перепалка. В результате водитель совершает ДТП. Был толчек, и толчек в полицейскую машину", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине столкнулись военный грузовик и микроавтобус, пострадали 7 человек.