Сымитировали похищение: на Харьковщине СБУ предотвратила заказное убийство фермера (видео)

Заказчик планировал заставить фермера переписать на него свой бизнес, а потом его убить.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили в Харьковской области заказное убийство фермера и задержали организатора преступления.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники получили информацию, что житель Харьковской области ищет в криминальной среде исполнителей для похищения одного из местных производителей сельскохозяйственной продукции. Сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком является давний знакомый фермера, который имел с ним коммерческие отношения. Злоумышленник планировал силой заставить фермера переписать на него свой бизнес.

"Правоохранители установили, что даже после подписания документов организатор не планировал оставлять предпринимателя в живых. Окончательный расчет с киллером должен был состояться после завладения состоянием фермера", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ сымитировали похищение бизнесмена, а организатор преступления был задержан по месту удержания "похищенного" предпринимателя непосредственно во время вымогательства денег с угрозами пыток и уничтожения семьи фермера.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и п. 6 ч. 2 ст. 115 (похищение человека и умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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