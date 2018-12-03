На Львовщине возле украинско-польской границы в грузовике нашли мертвым поляка
На Львовщине возле украинско-польской границы, на автостоянке пограничного перехода «Краковец», в кабине грузовика нашли мертвым гражданина Польши.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 2 декабря в 16:59 ч. на автостоянке пограничного перехода "Краковец" в кабине грузового автомобиля Renault с польской регистрацией TST-56PX обнаружено без признаков жизни тело водителя автомобиля гражданина Польши, который проживал в городе Старошовичи.
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«Смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи, по предварительному заключению - в результате отравления угарным газом во время обогрева кабины газовым баллоном с конфоркой», - отмечается в сообщении.
Проводятся следственные действия.
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